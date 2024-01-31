Хезболла оголосила про призупинення атак на американські війська у регіоні

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників терористичного угруповування, рішення має запобігти "збентеженню" іракського уряду.

"Оскільки ми оголошуємо про призупинення військових операцій і операцій безпеки проти окупаційних сил, щоб запобігти збентеженню уряду Іраку, ми продовжуватимемо захищати наш народ у Газі іншими способами", - заявив генеральний секретар "Катаїб Хезболла" Абу Хусейн аль-Хамідаві.

Рішення було прийнято після кількох днів інтенсивних зусиль прем'єр-міністра Іраку, щоб запобігти новій ескалації після атаки в Йорданії, заявив його радник із закордонних справ Фархад Алаадін.

"Прем’єр-міністр Мохаммед Шиа Ас-Судані наполегливо працював протягом останніх кількох днів, взаємодіючи з усіма відповідними сторонами в Іраку та за його межами. Усі сторони повинні підтримати зусилля прем'єр-міністра, щоб запобігти будь-якій можливій ескалації", - сказав Алаадін.