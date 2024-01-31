Хезболла оголосила про призупинення атак на американські війська у регіоні
30 січня іракське збройне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримується Іраном, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ у регіоні
Про це повідомляє Reuters.
За словами представників терористичного угруповування, рішення має запобігти "збентеженню" іракського уряду.
"Оскільки ми оголошуємо про призупинення військових операцій і операцій безпеки проти окупаційних сил, щоб запобігти збентеженню уряду Іраку, ми продовжуватимемо захищати наш народ у Газі іншими способами", - заявив генеральний секретар "Катаїб Хезболла" Абу Хусейн аль-Хамідаві.
Рішення було прийнято після кількох днів інтенсивних зусиль прем'єр-міністра Іраку, щоб запобігти новій ескалації після атаки в Йорданії, заявив його радник із закордонних справ Фархад Алаадін.
"Прем’єр-міністр Мохаммед Шиа Ас-Судані наполегливо працював протягом останніх кількох днів, взаємодіючи з усіма відповідними сторонами в Іраку та за його межами. Усі сторони повинні підтримати зусилля прем'єр-міністра, щоб запобігти будь-якій можливій ескалації", - сказав Алаадін.
- У ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.
- Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.73 Купівля 37.73Продаж 38.33
- EUR Купівля 41Продаж 41.87
- Актуальне
- Важливе