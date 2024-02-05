Ізраїль вдарив по командному центру "Хезболли" у Лівані

Про це пише ЦАХАЛ.

За даними ЦАХАЛу, у південному ліванському селі Ярун були уражені оперативний командний центр та військовий комплекс "Хезболли", який використовували бойовики.

Також ізраїльська армія завдала удару по спостережному посту "Хезболли" в місті Марун Ель-Рас.