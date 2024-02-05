Ізраїль вдарив по командному центру "Хезболли" у Лівані
Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів по оперативному командному центру "Хезболли" на півдні Лівану
Про це пише ЦАХАЛ.
За даними ЦАХАЛу, у південному ліванському селі Ярун були уражені оперативний командний центр та військовий комплекс "Хезболли", який використовували бойовики.
Також ізраїльська армія завдала удару по спостережному посту "Хезболли" в місті Марун Ель-Рас.
- Ізраїльські військові запустили безпілотник на південний схід Лівану, внаслідок чого загинув 50-річний командир "Хезболли" Набех аль-Кадрі.
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