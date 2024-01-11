Ізраїль ліквідував одного з командирів "Хезболли" у Лівані

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що ізраїльський безпілотник випустив дві ракети в бік будинку в центрі Кфарчуби, убивши Набег аль-Кадрі та поранивши ще одного.

Також відомо, що аль-Кадрі пережив спробу вбивства два місяці тому. Тоді його будинок обстріляли декількома артилерійськими снарядами з ізраїльської ділянки Рувайсат аль-Алам. Чоловік був вимушений переїхати в орендований будинок у селі.