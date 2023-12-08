Нетаньягу обіцяє "перетворити столицю Лівану на Газу", якщо Хезболла почне тотальну війну проти Ізраїлю

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Якщо Хезболла вирішить розпочати тотальну війну, то вона власноруч перетворить Бейрут і Південний Ліван, що неподалік звідси, на Газу і Хан-Юніс. Ми сповнені рішучості принести перемогу, і ми зробимо це з вашою допомогою", - сказав Нетаньягу на зустрічі з військовими неподалік від кордону з Ліваном.

За кілька годин до цього іранська проксі-група керованою ракетою вбила 60-річного чоловіка на півночі Ізраїлю.