Нетаньягу обіцяє "перетворити столицю Лівану на Газу", якщо Хезболла почне тотальну війну проти Ізраїлю
7 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу застеріг ліванське угруповання Хезболла, яке підтримує Іран, від тотальної війни проти країни
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
"Якщо Хезболла вирішить розпочати тотальну війну, то вона власноруч перетворить Бейрут і Південний Ліван, що неподалік звідси, на Газу і Хан-Юніс. Ми сповнені рішучості принести перемогу, і ми зробимо це з вашою допомогою", - сказав Нетаньягу на зустрічі з військовими неподалік від кордону з Ліваном.
За кілька годин до цього іранська проксі-група керованою ракетою вбила 60-річного чоловіка на півночі Ізраїлю.
- 3 листопада, лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.
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