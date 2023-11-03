Лідер "Хезболли" пригрозив США регіональною війною на Близькому Сході, якщо Ізраїль не припинить операцію в Газі

Про це повідомляє Reuters.

Саєд Хасан Насралла у своїй першій промові після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня також погрожував США, головному союзнику Ізраїлю, натякнувши, що його підтримуване Іраном воєнізоване угрупування готове протистояти американським військовим кораблям у Середземному морі.

"Ми готові до всіх можливостей, - сказав Насралла. - Той, хто хоче запобігти регіональній війні, і я звертаюся до американців, повинен швидко зупинити агресію в Газі".

Він додав, що "Хезболла" не боїться американських військово-морських сил, які Вашингтон зосередив у регіоні з моменту початку кризи.

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"Ви, американці, дуже добре знаєте, що якщо в регіоні спалахне війна, ваші флоти не принесуть ніякої користі, так само як і бойові дії з повітря не принесуть ніякої користі, і тими, хто заплатить ціну, будуть ... ваші інтереси, ваші солдати і ваші флоти", - сказав він.

Насралла заявив, що подальша ескалація вздовж ліванського кордону між Ізраїлем і його угрупованням залежить від того, що відбувається в секторі Гази.

У Вашингтоні речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що йому відомо про промову Насралли, але він не буде вступати в "словесну війну".