Лідер "Хезболли" пригрозив США регіональною війною на Близькому Сході, якщо Ізраїль не припинить операцію в Газі
Лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" попередив Сполучені Штати в п'ятницю, 3 листопада, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну
Про це повідомляє Reuters.
Саєд Хасан Насралла у своїй першій промові після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня також погрожував США, головному союзнику Ізраїлю, натякнувши, що його підтримуване Іраном воєнізоване угрупування готове протистояти американським військовим кораблям у Середземному морі.
"Ми готові до всіх можливостей, - сказав Насралла. - Той, хто хоче запобігти регіональній війні, і я звертаюся до американців, повинен швидко зупинити агресію в Газі".
Він додав, що "Хезболла" не боїться американських військово-морських сил, які Вашингтон зосередив у регіоні з моменту початку кризи.
Читайте також: Що таке ліванська організація "Хезболла" і як її терористи загрожують Ізраїлю та світу
"Ви, американці, дуже добре знаєте, що якщо в регіоні спалахне війна, ваші флоти не принесуть ніякої користі, так само як і бойові дії з повітря не принесуть ніякої користі, і тими, хто заплатить ціну, будуть ... ваші інтереси, ваші солдати і ваші флоти", - сказав він.
Насралла заявив, що подальша ескалація вздовж ліванського кордону між Ізраїлем і його угрупованням залежить від того, що відбувається в секторі Гази.
У Вашингтоні речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що йому відомо про промову Насралли, але він не буде вступати в "словесну війну".
-
Армія оборони Ізраїлю вночі 20 жовтня завдала ударів по об'єктах терористичного угрупування "Хезболла" на півдні Лівану та по 100 цілях у Газі, внаслідок чого загинув бойовик ХАМАС, який брав участь у вбивстві цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе