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Ізраїль вдарив по об'єктах "Хезболли" та по Газі: ліквідовано терориста ХАМАС, який вбивав цивільних

20 жовтня, 2023 п'ятниця
10:03
Світ сектор Газа

Армія оборони Ізраїлю вночі 20 жовтня завдала ударів по об'єктах терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану та по 100 цілях у Газі, внаслідок чого загинув бойовик ХАМАС, який брав участь у вбивстві цивільних

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що протягом ночі ЦАХАЛ завдав ударів ще по кількох об'єктах терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану у відповідь на вчорашній ракетний обстріл північних населених пунктів Ізраїлю.

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Крім того, Ізраїль здійснив удар безпілотником, внаслідок чого загинув терорист в цьому районі. Жодних подробиць про це не надається.

Водночас ізраїльські військові вночі завдали ударів по понад 100 об'єктах у секторі Газа, включаючи підземний тунель, склади зброї та десятки оперативних командних центрів. Унаслідок цього було ліквідовано члена військово-морських сил ХАМАС Амджада Маджеда Мухаммада Абу Оде, який брав участь у масових вбивствах 7 жовтня.

За словами ЦАХАЛу, черговий нічний удар був нанесений по загону військово-повітряних сил ХАМАС після того, як вони спробували обстріляти ізраїльські винищувачі ракетами. Також серед цілей була мечеть у районі Джабалія, у якій, за словами ЦАХАЛу, терористи зберігали зброю. Також вона використовувалася ХАМАСом як спостережний пункт і плацдарм.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

Ізраїль
Палестина
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
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