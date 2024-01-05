В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна голова до дипломатичної угоди ліванським угрупованням "Хезболла"
Його слова передає NBC.
"Ми опинилися на перехресті. Існує короткий проміжок часу для дипломатичного порозуміння, якому ми віддаємо перевагу", - повідомив Галант.
За його словами, пріоритетом Ізраїлю є безпечне повернення близько 80 тисяч ізраїльських цивільних осіб, які були змушені евакуюватися з північних районів поблизу ліванського кордону. Людей з цього регіону евакуювати після того, як Хезболла почала обстрілювати північ Ізраїлю
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Заява міністра оборони прозвучала за кілька днів після того, як стався ймовірний ізраїльський удар по лідеру ХАМАС в Бейруті. Він загрожував ескалацією, оскільки Хезболла, яка надала притулок і підтримку лідерам ХАМАСу, пообіцяла помститися за цей напад.
- 2 січня Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска.
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