Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою

В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою

5 січня, 2024 п'ятниця
08:58
Світ Хезбола, Ліван

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна голова до дипломатичної угоди ліванським угрупованням "Хезболла"

Його слова передає NBC.

"Ми опинилися на перехресті. Існує короткий проміжок часу для дипломатичного порозуміння, якому ми віддаємо перевагу", - повідомив Галант. 

За його словами, пріоритетом Ізраїлю є безпечне повернення близько 80 тисяч ізраїльських цивільних осіб, які були змушені евакуюватися з північних районів поблизу ліванського кордону. Людей з цього регіону евакуювати після того, як Хезболла почала обстрілювати північ Ізраїлю

Читайте також: Що таке ліванська організація "Хезболла" і як її терористи загрожують Ізраїлю та світу

Заява міністра оборони прозвучала за кілька днів після того, як стався ймовірний ізраїльський удар по лідеру ХАМАС в Бейруті. Він загрожував ескалацією, оскільки Хезболла, яка надала притулок і підтримку лідерам ХАМАСу, пообіцяла помститися за цей напад.

  • 2 січня Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска. 
Ізраїль
Ліван
Війна в Ізраїлі
Хамас
Хезболла
Читайте також:
Звільнення полонених
4 січня, 2024 четвер
В ISW назвали мотиви Росії у проведенні обміну полоненими
На фото: Ірина Гатун
4 січня, 2024 четвер
Акторка Гатун, яка зіграла в номері "Кварталу 95" мешканку Скадовська, потрапила до бази "Миротворець"
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 41.82
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
10:01
Ексклюзив
Сергій Братчук
Братчук розповів, які військові об'єкти були уражені в Криму
09:59
Роквелл B-1 Лансер
У США розбився надзвуковий бомбардувальник B-1B Lancer
09:43
Оновлено
обстріл, ППО
РФ двічі з вечора запустила "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
09:42
Угорщина
Угорське командування вперше очолило військову місію ЄС у Боснії й Герцеговині
08:58
Україна_Словаччина
Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на понад 200 тис. євро: що в пакеті
08:28
Держдепартамент США
У держдепі заявили, що військова підтримка України буде меншою, ніж торік: названо причину
08:21
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:06
OPINION
Єгор Чечеринда
Про "Всьо пропало!", конвенцію Монтре та британські мінні тральники для України
08:01
Олександра Матвійчук. Фото Юлія Вебер з фейсбук-сторінки Олександри
Права людини під час війни. Конспект лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук
07:58
Оновлено
війна з Росією
Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин, - Генштаб
07:14
Південна та Північна Корея
КНДР випустила близько 200 артснарядів: Південна Корея евакуйовувала жителів до укриттів
06:49
У Пентагоні спростували інформацію про утилізацію "непридатних" ракет ATACMS
06:47
Ентоні Блінкен
Блінкен летить на Близький Схід: в Греції говоритиме про допомогу Україні
06:11
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 92
05:59
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе готовий заплатити десятки мільйонів євро, щоб покинути ПСЖ влітку, - ЗМІ
04:52
Путін та Кім Чен Ин
Росія отримала балістичні ракети від КНДР: Радбез ООН збереться для обговорення
03:59
російські полонені
Україна опублікувала новий список російських полонених, від яких відмовилась влада РФ
03:41
У Пентагоні окреслили, коли українські льотчики завершать навчання на F-16
02:29
Росія продовжує продукувати фейки
"В ЗСУ "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна": росіяни поширюють фейкове відео
00:50
Оновлено
Сергій Наєв
"Нічого екстраординарного": Ігнат прокоментував слова Наєва про наявність в України ракет до ПЗРК для відбиття кількох атак РФ
00:48
"Барселона", Френкі Де Йонг
"Барселона" перемогла "Лас-Пальмас" та наблизилась до "Реалу" і "Жирони" у чемпіонській гонці Ла Ліги
00:33
Олександр Лукашенко
Російським і білоруським юнакам не дозволили змагатись на Олімпіаді-2024
00:27
Оновлено
Бєлгород
У Бєлгороді й окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про роботу ППО
00:05
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела в Чорне море ракетоносій "Адмірал Макаров"
2024, четвер
4 січня
23:55
Керченський міст
Соратниця Аксьонова, яка готує дітей з Криму до війни з Україною, отримала підозру
23:32
напис на стародавньому дакійському сфінксі
Після 100 років досліджень науковці розшифрували напис на стародавньому сфінксі
23:26
Ексклюзив
у Солом'янському районі Києва розбирають завали
"Допомагають цілим містом": у Солом'янському районі Києва розбирають завали та продовжують відновлювальні роботи
22:19
Литва прапор
Уряд Литви шукає можливості закрити російські школи після стрілянини в закладі освіти
22:16
Володимир Путін та Кім Чен Ин
КНДР надала РФ балістичні ракети, які використали для ударів по Україні, - Білий дім
22:10
Оновлено
оператор "Київстар"
СБУ: російські хакери перебували в системі "Київстар" принаймні з травня 2023 року. У компанії прокоментували
21:43
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Нардеп Наливайченко розповів, про що йтиметься на засіданні Ради Україна - НАТО
21:35
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Державою не дотримуються гарантовані Конституцією права громадян: адвокатка Пушина про справу Жеваго
21:33
Тарас Кремінь
У 2023 році зафіксовано рекорд зі звернень щодо порушень мовного закону. На що скаржилися найбільше
21:28
Японія землетрус
В Японії після землетрусу врятували літню жінку, яка пробула під завалами 3 доби
21:21
Дмитро Кулеба
Кулеба: якби країни НАТО вкладали у військову допомогу Україні 0,25% ВВП, це було би 120 млрд євро на рік
21:18
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
В арсеналі РФ є широкий спектр озброєння, яке вона може застосовувати, - генерал Романенко
21:08
зерно, зернова угода
Польща отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго на сільськогосподарську продукцію України
21:00
Skynex
SKYNEX, Marder та ракети для ППО: Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги
20:54
застосунок Дія
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо розмитнення авто в Дії: що він передбачає
20:45
аналіз крові
Пошук зниклих безвісти: Україна розпочинає забір зразків ДНК за кордоном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV