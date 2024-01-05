В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою

Його слова передає NBC.

"Ми опинилися на перехресті. Існує короткий проміжок часу для дипломатичного порозуміння, якому ми віддаємо перевагу", - повідомив Галант.

За його словами, пріоритетом Ізраїлю є безпечне повернення близько 80 тисяч ізраїльських цивільних осіб, які були змушені евакуюватися з північних районів поблизу ліванського кордону. Людей з цього регіону евакуювати після того, як Хезболла почала обстрілювати північ Ізраїлю

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Заява міністра оборони прозвучала за кілька днів після того, як стався ймовірний ізраїльський удар по лідеру ХАМАС в Бейруті. Він загрожував ескалацією, оскільки Хезболла, яка надала притулок і підтримку лідерам ХАМАСу, пообіцяла помститися за цей напад.