Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска
Ізраїльський безпілотник вбив посадовця ХАМАС Салеха аль-Арурі в опорному пункті "Хезболли" в південному передмісті Бейрута
Про це повідомило Al Arabia джерело в службах безпеки.
Національне агентство новин Лівану повідомило, що в результаті удару Ізраїлю по офісу, який використовував ХАМАС, загинуло щонайменше троє людей і кілька поранено.
Відповідальність за вибух поки ніхто не взяв.
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