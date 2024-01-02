Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска

Про це повідомило Al Arabia джерело в службах безпеки.

Національне агентство новин Лівану повідомило, що в результаті удару Ізраїлю по офісу, який використовував ХАМАС, загинуло щонайменше троє людей і кілька поранено.

Відповідальність за вибух поки ніхто не взяв.