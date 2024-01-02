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Головна Війна в Ізраїлі Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска

Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска

2 січня, 2024 вiвторок
19:05
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Ізраїльський безпілотник вбив посадовця ХАМАС Салеха аль-Арурі в опорному пункті "Хезболли" в південному передмісті Бейрута

Про це повідомило Al Arabia джерело в службах безпеки.

Національне агентство новин Лівану повідомило, що в результаті удару Ізраїлю по офісу, який використовував ХАМАС, загинуло щонайменше троє людей і кілька поранено.

Відповідальність за вибух поки ніхто не взяв.

  • 7 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу застеріг ліванське угруповання Хезболла, яке підтримує Іран, від тотальної війни проти країни.
  • Увечері 20 грудня винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані.
Ізраїль
Ліван
безпілотник
Хамас
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