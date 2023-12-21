Авіація Ізраїлю атакувала командний центр "Хезболли" у Лівані
Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані увечері 20 грудня
Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram.
"Нещодавно наші винищувачі завдали удару по оперативному командному центру "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ізраїльські солдати також виявили низку терористів, які наближалися до паркану безпеки з боку Лівану вздовж кордону в районі Метула. Військові ЦАХАЛу відкрили вогонь та влучили в цілі.
Окрім цього, Єрусалим виявив чотири пускові установки, які перетнули кордон Ізраїлю з Сирії. Війська завдали ударів по них та по посту сирійської армії.
- Нагадаємо, зранку 20 грудня у ЦАХАЛ заявили про авіаудари по низці об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.04
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе