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Авіація Ізраїлю атакувала командний центр "Хезболли" у Лівані

21 грудня, 2023 четвер
02:46
Війна в Ізраїлі Хезбола, Ліван

Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані увечері 20 грудня

Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram.

"Нещодавно наші винищувачі завдали удару по оперативному командному центру "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські солдати також виявили низку терористів, які наближалися до паркану безпеки з боку Лівану вздовж кордону в районі Метула. Військові ЦАХАЛу відкрили вогонь та влучили в цілі.

Окрім цього, Єрусалим виявив чотири пускові установки, які перетнули кордон Ізраїлю з Сирії. Війська завдали ударів по них та по посту сирійської армії.

  • Нагадаємо, зранку 20 грудня у ЦАХАЛ заявили про авіаудари по низці об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.
Ізраїль
Ліван
Хезболла
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