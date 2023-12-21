Авіація Ізраїлю атакувала командний центр "Хезболли" у Лівані

Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram.

"Нещодавно наші винищувачі завдали удару по оперативному командному центру "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські солдати також виявили низку терористів, які наближалися до паркану безпеки з боку Лівану вздовж кордону в районі Метула. Військові ЦАХАЛу відкрили вогонь та влучили в цілі.

Окрім цього, Єрусалим виявив чотири пускові установки, які перетнули кордон Ізраїлю з Сирії. Війська завдали ударів по них та по посту сирійської армії.