ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по ряду об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану
Про це пише Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, авіаудари були завдані по військових об'єктах, де діяли члени "Хезболли", та по іншій інфраструктурі.
"Рідко коли Ізраїль завдає удару першим на тлі зіткнень з "Хезболлою", хоча це не є нечуваним", - йдеться у повідомленні.
- 17 грудня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.
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