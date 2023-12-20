ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Про це пише Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, авіаудари були завдані по військових об'єктах, де діяли члени "Хезболли", та по іншій інфраструктурі.

"Рідко коли Ізраїль завдає удару першим на тлі зіткнень з "Хезболлою", хоча це не є нечуваним", - йдеться у повідомленні.