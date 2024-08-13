В Укрзалізниці розповіли, яка функція застосунку для продажу квитків була найпопулярнішою за 2 роки
В Укрзалізниці підбили підсумки двох років існування власного мобільного застосунку та розповіли, яка його функція стала найзатребуванішою
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Найзатребуванішою функцією в застосунку Укрзалізниці стала функція моніторингу квитків з автовикупом. Від моменту її впровадження цією можливістю скористалися 500 тисяч пасажирів, здійснивши більш ніж 2 млн операцій.
"Диджиталізація процесів завжди була серед наших пріоритетів. Запустити власний застосунок для купівлі квитків нам вдалося під час повномасштабного вторгнення, і за цей час уже 17 млн пасажирів за допомогою нього придбали квитки", - зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.
Він зауважив, що завдяки застосунку вдалося поліпшити сервіс і серйозно зменшити діяльність перекупників. У майбутньому планується ще кілька оновлень, але вже зараз застосунок отримав найвищі оцінки в AppStore та Google Play.
За два роки існування мобільного застосунку Укрзалізниці, створеного в партнерстві з Mastercard, в ньому зареєструвалися 2,75 мільйона пасажирів. З них 500 тисяч підтвердили свої акаунти через Дія.Підпис, а 84 тисячі користуються іноземними номерами.
Програма лояльності "Залізні друзі" також виявилася популярною серед користувачів — за цей час вони використали 400 мільйонів "обіймашок".
Застосунок продовжує набирати популярність: у липні частка продажів квитків через нього сягнула 47%, випереджаючи всі інші канали продажу, включно з офіційним сайтом, чат-ботами, касами та партнерами.
За цей час пасажири оцінили подорожі через застосунок 1,15 мільйона разів, але залізничники зазначають, що хотіли б отримувати більше відгуків, особливо позитивних.
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