Укрзалізниця створила резерв квитків для військових: деталі

Про це повідомляють Сухопутні війська.

"Вже понад 500 військових щодня отримують можливість подорожувати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст, та періодично розширюється", - йдеться у повідомленні.

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які слідують до шпиталів відвідати своїх близьких.

Якщо у переліку немає потрібного напрямку, рекомендують телефонувати за спеціальним номером гарячої лінії: 0 800 503 222.