Укрзалізниця створила резерв квитків для військових: деталі
Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців та їхніх родичів
Про це повідомляють Сухопутні війська.
"Вже понад 500 військових щодня отримують можливість подорожувати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст, та періодично розширюється", - йдеться у повідомленні.
Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які слідують до шпиталів відвідати своїх близьких.
Якщо у переліку немає потрібного напрямку, рекомендують телефонувати за спеціальним номером гарячої лінії: 0 800 503 222.
- У четвер, 8 серпня, Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон, який курсує в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе