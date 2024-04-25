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Великоднє меню – які закуски подати до святкового столу
Що приготувати на світле свято Великодня, крім паски? Пропонуємо чотири цікавих рецепти для великоднього меню в домашніх умовах
Салат "Гніздечко"
Інгредієнти
- ковбаса типу сервелат - 150 г
- дві картоплини
- пучок кропу
- курячі яйця - 3 шт.
- мариновані печериці - 100 г
- два мариновані огірки
- сіль за смаком
- олія рослинна - для смаження
- майонез – 5 ст. л.
- перепелині яйця - 5 шт.
- філе куряче - 1 шт.
Приготування салату "Гніздечко"
- відваріть куряче філе
- відваріть круто курячі яйця
- остудіть продукти
- разом із курячим філе та сервелатом наріжте яйця кубиками
- додайте до продуктів дрібно нарізані огірки
- заправте майонезом, перемішайте
- картоплю очистіть, помийте
- наріжте тонкою соломкою
- просушіть паперовою серветкою
- обсмажте картоплю на олії до золотистої скоринки
- сформуйте салат
- викладіть його на блюдо у формі гніздечка
- далі покладіть смажену картоплю
- верх салату прикрасьте дрібно нашаткованим кропом
- зверху покладіть відварені круто перепелині яйця.
М'ясний рулет зі шпинатом та грибами
Інгредієнти
- фарш змішаний - 750 г
- соус чилі - 70 г
- перець чорний мелений - за смаком
- стебло селери - 2 шт.
- соус вустерський – 1 ч.л.
- маленька цибулина - 1 шт.
- шпинат заморожений - 300 г
- печериці - 225 г
- одне яйце
- пластівці вівсяні - 60 г
- оливки без кісточки - 125 г
- сіль за смаком
Приготування м'ясного рулету зі шпинатом та грибами
- цибулю очистіть
- разом із селерою наріжте дрібними кубиками
- у сковороді нагрійте олію
- обсмажте овочі до м'якості
- викладіть зі сковороди цибулю з селерою
- відправте в цю ж сковороду тонко нарізані гриби
- обсмажте їх до золотистого кольору
- зніміть із вогню
- відіжміть шпинат від зайвої вологи
- наріжте
- порубайте оливки середніми шматочками
- поєднайте оливки, шпинат та гриби для начинки
- все перемішайте
- для рулета з'єднайте яйце, фарш, цибулево-селерну суміш, перець, сіль, вустерський соус, соус чилі, вівсяні пластівці та 60 мл води
- перемішайте все
- на пергаментний папір викладіть фарш
- рівномірно розподіліть начинку зверху на фарш
- загорніть у рулет
- прямо з пергаментом перемістіть його на лист
- запікайте в духовці за температури до 200 °С протягом 45 хв.
Пасхальне печиво
Інгредієнти
- масло вершкове - 100 г
- борошно - 250 г
- жовтки яєчні– 2 шт.
- пудра цукрова - 100 г в тісто, 100 г для глазурі
- харчові барвники – 4 краплі
- один яєчний білок
Приготування великоднього печива
- покладіть у миску м'яке вершкове масло
- додайте цукрову пудру
- перетріть
- вбийте курячі жовтки, перемішайте до однорідної гладкої маси
- всипте в 2 прийоми просіяне пшеничне борошно
- швидко замісіть тісто виделкою
- зберіть тісто руками в кулю
- оберніть харчовою плівкою
- покладіть у холодильник на одну годину
- далі тісто розкачайте між двома листами пергаментного паперу
- виріжте формочками фігурки
- перекладіть вироби на лист, застелений пергаментним папером
- випікайте в попередньо розігрітій до 180 °С духовці протягом 15 хв.
- готове печиво остудіть
- прикрасьте цукровою глазур'ю
- для приготування глазурі вилийте яєчний білок в миску
- додайте цукрову пудру, барвники
- вимішайте все
- перекладіть глазур у поліетиленовий пакет
- відріжте кінчик пакету на 1 мм
- малюйте глазур'ю на печиві
- прикрашене печиво залиште, щоб застигла глазур.
Печиво "Великодні яєчні жовтки"
Інгредієнти
- борошно - 200 г
- сік лимонний - 3 ст. л.
- масло вершкове - 100 г
- цукор - 80 г
- цукрова пудра - 6-7 ст. л.
- цукор ванільний - 2 ч. л.
- жовтки яєчні – 2 шт.
- борошно - 200 г
- консервовані в соку абрикоси (половинки) – 13 половинок
Приготування печива "Великодні яєчні жовтки"
- розітріть жовтки з цукром
- додайте розм'якшене масло і ванільний цукор
- продукти збийте міксером до однорідності
- в яєчно-масляну масу додайте борошно
- замісіть еластичне пісочне тісто
- викладіть тісто на поверхню, присипану борошном
- розкачайте його товщиною близько 6 мм
- склянкою виріжте кружечки
- викладіть печиво на лист, застелений пергаментом
- випікайте в розігрітій до 180 °С духовці протягом 15 хв.
- готове печиво перекладіть на решітку
- остудіть
- половинки абрикосів викладіть на паперові рушники, щоб пішла вся зайва волога
- змішайте цукрову пудру з лимонним соком
- отриманою глазур'ю покрийте печиво
- по центру викладіть половинку абрикоса зрізом донизу.
Смачного!
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