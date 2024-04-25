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Великоднє меню – які закуски подати до святкового столу

25 квітня, 2024 четвер
10:58
рецепти рулет

Що приготувати на світле свято Великодня, крім паски? Пропонуємо чотири цікавих рецепти для великоднього меню в домашніх умовах

Салат "Гніздечко"

Інгредієнти

  • ковбаса типу сервелат - 150 г
  • дві картоплини
  • пучок кропу
  • курячі яйця - 3 шт.
  • мариновані печериці - 100 г
  • два мариновані огірки
  • сіль за смаком
  • олія рослинна - для смаження
  • майонез – 5 ст. л.
  • перепелині яйця - 5 шт.
  • філе куряче - 1 шт.

Приготування салату "Гніздечко"

  • відваріть куряче філе
  • відваріть круто курячі яйця 
  • остудіть продукти
  • разом із курячим філе та сервелатом наріжте яйця кубиками
  • додайте до продуктів дрібно нарізані огірки
  • заправте майонезом, перемішайте
  • картоплю очистіть, помийте
  • наріжте тонкою соломкою
  • просушіть паперовою серветкою 
  • обсмажте картоплю на олії до золотистої скоринки
  • сформуйте салат 
  • викладіть його на блюдо у формі гніздечка
  • далі покладіть смажену картоплю
  • верх салату прикрасьте дрібно нашаткованим кропом
  • зверху покладіть відварені круто перепелині яйця.

М'ясний рулет зі шпинатом та грибами

Інгредієнти

  • фарш змішаний - 750 г
  • соус чилі - 70 г
  • перець чорний мелений - за смаком
  • стебло селери - 2 шт.
  • соус вустерський – 1 ч.л.
  • маленька цибулина - 1 шт.
  • шпинат заморожений - 300 г
  • печериці - 225 г
  • одне яйце
  • пластівці вівсяні - 60 г
  • оливки без кісточки - 125 г
  • сіль за смаком

Приготування м'ясного рулету зі шпинатом та грибами

  • цибулю очистіть 
  • разом із селерою наріжте дрібними кубиками
  • у сковороді нагрійте олію 
  • обсмажте овочі до м'якості
  • викладіть зі сковороди цибулю з селерою 
  • відправте в цю ж сковороду тонко нарізані гриби
  • обсмажте їх до золотистого кольору
  • зніміть із вогню
  • відіжміть шпинат від зайвої вологи 
  • наріжте
  • порубайте оливки середніми шматочками
  • поєднайте оливки, шпинат та гриби для начинки
  • все перемішайте
  • для рулета з'єднайте яйце, фарш, цибулево-селерну суміш, перець, сіль, вустерський соус, соус чилі, вівсяні пластівці та 60 мл води
  • перемішайте все  
  • на пергаментний папір викладіть фарш 
  • рівномірно розподіліть начинку зверху на фарш
  • загорніть у рулет
  • прямо з пергаментом перемістіть його на лист 
  • запікайте в духовці за температури до 200 °С протягом 45 хв.

Пасхальне печиво

Інгредієнти

  • масло вершкове - 100 г
  • борошно - 250 г
  • жовтки яєчні– 2 шт.
  • пудра цукрова - 100 г в тісто, 100 г для глазурі
  • харчові барвники – 4 краплі
  • один яєчний білок

Приготування великоднього печива

  • покладіть у миску м'яке вершкове масло 
  • додайте цукрову пудру 
  • перетріть
  • вбийте курячі жовтки, перемішайте до однорідної гладкої маси
  • всипте в 2 прийоми просіяне пшеничне борошно 
  • швидко замісіть тісто виделкою
  • зберіть тісто руками в кулю
  • оберніть харчовою плівкою 
  • покладіть у холодильник на одну годину
  • далі тісто розкачайте між двома листами пергаментного паперу
  • виріжте формочками фігурки
  • перекладіть вироби на лист, застелений пергаментним папером
  • випікайте в попередньо розігрітій до 180 °С духовці протягом 15 хв.
  • готове печиво остудіть 
  • прикрасьте цукровою глазур'ю
  • для приготування глазурі вилийте яєчний білок в миску
  • додайте цукрову пудру, барвники 
  • вимішайте все
  • перекладіть глазур у поліетиленовий пакет
  • відріжте кінчик пакету на 1 мм
  • малюйте глазур'ю на печиві
  • прикрашене печиво залиште, щоб застигла глазур.

Печиво "Великодні яєчні жовтки"

Інгредієнти

  • борошно - 200 г
  • сік лимонний  - 3 ст. л.
  • масло вершкове - 100 г
  • цукор - 80 г
  • цукрова пудра - 6-7 ст. л.
  • цукор ванільний - 2 ч. л.
  • жовтки яєчні – 2 шт.
  • борошно - 200 г
  • консервовані в соку абрикоси (половинки) – 13 половинок

Приготування печива "Великодні яєчні жовтки"

  • розітріть жовтки з цукром
  • додайте розм'якшене масло і ванільний цукор
  • продукти збийте міксером до однорідності
  • в яєчно-масляну масу додайте борошно
  • замісіть еластичне пісочне тісто
  • викладіть тісто на поверхню, присипану борошном
  • розкачайте його товщиною близько 6 мм 
  • склянкою виріжте кружечки
  • викладіть печиво на лист, застелений пергаментом 
  • випікайте в розігрітій до 180 °С духовці протягом 15 хв. 
  • готове печиво перекладіть на решітку
  • остудіть
  • половинки абрикосів викладіть на паперові рушники, щоб пішла вся зайва волога
  • змішайте цукрову пудру з лимонним соком
  • отриманою глазур'ю покрийте печиво
  • по центру викладіть половинку абрикоса зрізом донизу.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Великдень
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