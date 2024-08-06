Весільна мода 2024. Vogue пропонує

Банти

Великі банти - тренд сезону на весільних сукнях. Це можуть бути банти на спині, на рукавах, у розрізі декольте, на плечі та на талії. Головне, щоб це були об’ємні банти.

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3D-квіти

Квіти в ансамблі весільних суконь завжди мали місце. Та цього року модельєри перевагу надають 3D-квітам. Вони можуть прикрашати поділ сукні, рукави, декольте та фату.

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Естетика 1990-х

Естетика 1990-х — один із головних модних трендів, який також втілився у весільних колекціях брендів. Це мінімалізм, сукні-футляри й сукні-комбінації. Вишуканість в простоті крою.

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Драматичні шлейфи

Цього року кутюр’є вигадали сукні трансформери. Для любителів пишних та силуетних суконь. В будь-який момент наречена може відщепити частину сукні. І з пишної довгої вона перетвориться на коротку та облягаючу.

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Незвичайні кольори

Цього року, як ніколи, у фаворі весільні сукні будь-яких кольорів. Від радикально чорної до пастельно кремової чи фісташкової. Також верхня частина сукні може за кольором відрізнятись від її нижньої частини.

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