Вистава, щирі емоції та подарунки: українська авіакомпанія підтримала дітей загиблих захисників і захисниць

Про це передає Еспресо.

Напередодні Дня знань, в Київському національному академічному театрі оперети авіакомпанія “Українські вертольоти” організувала чотири сеанси вистави "Лампа Аладдіна" для дітей, чиї батьки загинули на фронті. А ще – подарувала кожному сертифікати номіналом 5 тисяч гривень на придбання приладдя до навчання в мережі "Епіцентр".

Такі заходи вже стали традицією: минулого року компанія теж влаштовувала для дітей розваги із подарунками.

“Українські вертольоти” є засновником благодійної платформи “Дітям наших Захисників” у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, Державною службою з питань дітей та ICC Ukraine.

За активну громадську позицію та постійну підтримку дітей загиблих Героїв авіакомпанію відзначила Обухівська районна військова адміністрація: вручила подяку голові Ради директорів авіакомпанії.

Володимир Ткаченко, голова Ради директорів авіакомпанії “Українські вертольоти”

“Ми допомагали нашим дітям, дітям наших співробітників, які загинули на фронті. Потім вирішили допомогти ще дітям-сиротам з Києва та області. А потім ми створили благодійну платформу “Дітям наших захисників”, і зараз допомагаємо 1500 дітям”, - розповідає Володимир Ткаченко, голова Ради директорів авіакомпанії “Українські вертольоти”.

"Українські верольоти" постійно оіпкуються дітьми-сиротами: щомісяця понад 40 сиріт із Києва та Київщини отримують подарунки на суму до 10 тисяч гривень кожен – від побутової техніки до гаджетів.

"Керівництво авіакомпанії має особливе відношення до цієї категорії дітей, приділяючи їм особливу увагу, адже вони – це майбутнє нашої країни”, - розповідає Сергій Букорос, виконавчий директор ПрАт “Українські вертольоти”.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія “Українські вертольоти” спрямувала понад 300 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони, реабілітацію ветеранів та опіку над родинами загиблих.