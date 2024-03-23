Влада Брянщини у РФ повідомляє про два збитих безпілотники

Про це написав у телеграм губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Вигоничського району силами ППО Міністерства оборони РФ", - йдеться у першому повідомленні о 04:18.

Приблизно через пів години губернатор повідомив про другий збитий безпілотник – цього разу над Почепським районом.

За словами очільника області постраждалих та руйнувань немає.