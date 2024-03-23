Влада Брянщини у РФ повідомляє про два збитих безпілотники
Влада Брянської області Росії у ніч на 23 березня повідомила про два збитих "безпілотники літакового типу"
Про це написав у телеграм губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Вигоничського району силами ППО Міністерства оборони РФ", - йдеться у першому повідомленні о 04:18.
Приблизно через пів години губернатор повідомив про другий збитий безпілотник – цього разу над Почепським районом.
За словами очільника області постраждалих та руйнувань немає.
- Також у ніч на 23 березня жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомили про пожежу у районі нафтозаводу після удару безпілотника.
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