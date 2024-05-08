Втрата ринків ЄС на користь російських виробників: Полтавський ГЗК про наслідки дій ДБР

​​ПрАТ "Полтавський ГЗК", яке є дочірнім підприємством групи Ferrexpo, що пройшла лістинг на основному майданчику Лондонської фондової біржі, надає оновлену інформацію щодо арешту із забороною використання 2382 напіввагонів люкового типу, що знаходяться у власності підприємства і використовувались для доставлення продукції для споживачів у Європі та Азії.

Контекст подій

У жовтні 2023 року Київський апеляційний суд за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора та слідчих Державного бюро розслідувань ухвалив арешт із забороною використання 2382 напіввагонів люкового типу, що перебувають у власності Полтавського ГЗК, як речовий доказ у кримінальному провадженні про нібито незаконний збут нефракційного відсіву за період 2019-2021 років.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2024 року арешт напіввагонів у частині заборони їх використання було скасовано.

Станом на травень 2024 року прямі збитки Полтавського ГЗК від заборони використання вагонів склали 103,3 млн гривень. Дані збитки включають оплати за вимушене зберігання та вимушене заміщення власних арештованих вагонів. Підприємством розглядається можливість подачі позову до Держави з метою відшкодування шкоди завданої незаконними діями працівників ДБР.

Однак, нещодавно підприємству стало відомо про нове клопотання слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора щодо повторного арешту та заборони використання 2382 напіввагонів Полтавського ГЗК. Це клопотання буде повторно розглядати Печерський районний суд міста Києва 09 травня 2024 року.

Позиція підприємства

"Ми вважали і вважаємо арешт і заборону використання вагонів шкідливим, непропорційним, надмірним і незаконним із ряду причин", - йдеться у розповсюдженій заяві підприємства.

В якості аргументації зазначається наступне:

- Згідно з українським законодавством, підслідність ДБР не передбачає проведення слідчих дій щодо приватного бізнесу. Полтавський ГЗК є приватним, дочірнім підприємством швейцарської Ferrexpo AG, яка належить публічній британській компанії Ferrexpo plc.

- Переважна більшість арештованих вагонів не використовувались для перевезень продукції, законність продажу якої розслідується ДБР. Полтавський ГЗК надав ДБР докази, що за даними державного АТ "Укрзалізниця"158 вагонів із 2382 арештованих перевозили продукцію, до якої існує претензія у слідства, а отже більшість вагонів не могла і не може бути визнаною речовими доказами.

- Капітальна вартість арештованої власності пʼятикратно перевищує так звану суму завданих "збитків". Зокрема, вартість вагонів, на які накладено арешт та заборонено використання становить понад 2 млрд грн, крім того, арешт накладено на все рухоме та нерухоме майно підприємства. Водночас, умовні "збитки", які нарахувало слідство у цьому кримінальному провадженні – менш як 400 млн грн.

- Заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасність виконання договірних зобовʼязань перед міжнародними споживачами, що спричинить втрату партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами. Окрім понад 103 мільйонів гривень збитків, у звʼязку із накладенням заборони на використання вагонів підприємство почало отримувати від іноземних споживачів продукції повідомлення-занепокоєння щодо ситуації, яка виникла і можливості забезпечення вчасних постачання продукції на їхні склади. Зрив постачання через заборону використання вагонів може призвести до втрати підприємством європейських ринків та витіснення української залізорудної продукції конкурентною, зокрема і виробленої в РФ, адже на цей момент не існує санкцій щодо постачання російської залізорудної продукції на ринки ЄС. Натомість, втрата ринків ЄС для Полтавського ГЗК може призвести до недоотримання державою валютного виторгу у розмірі понад 30 млрд грн на рік.

"За фактом протиправних дій керівника групи слідчих ДБР, що були вчинені під час розслідування цього кримінального провадження, за клопотанням сторони захисту Полтавського ГЗК вже зареєстроване кримінальне провадження, досудове розслідування у якому, на даний час, триває", - йдеться у повідомленні.

Полтавський ГЗК закликає слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора припинити вчинення незаконних та протиправних дій, які не відповідають державним інтересам і спрямовані на зупинку господарської діяльності підприємства.

ПрАТ “Полтавський ГЗК” є одним з підприємств Ferrexpo plc і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є продуктом преміум-класу для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність для металургів, коли залізорудні окатки Групи перетворюються на сталь, у порівнянні з більш поширеними формами залізної руди. Підприємства Ferrexpo постачають продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків для світової сталеливарної промисловості. Група має клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, відвідайте www.ferrexpo.com.