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Як прикрасити оселю до Великодня. Пропонуємо цікаві ідеї

23 квітня, 2024 вiвторок
11:07
корисні поради Великдень

Великодній декор не потребує величезних бюджетів, особливого досвіду та майстерності. Прикрасити будинок до Великодня можна практично будь-яким підручним матеріалом: стрічками, бусинами, гілочками, сухоцвітами

Фарбовані яйця 

Яйця – обов'язковий символ Великодня, у наші дні  їх заведено не лише фарбувати, а й декорувати. Традиційні барвники змінюють наклейки, декупаж, ручний розпис, декоративні квіти, бісер тощо.

Великодні яйця

Фото: freepik

Декор пасхального вінка

Великодні віночки працюють як обереги, і неважливо, чи сплетені вони з гілок, лози або штучного ротанга. 

Вінки покривають лаком, фарбою, вплітають ароматні трави, декорують стрічками, пластиковими яйцями та кроликами, намистом, бісером, і, звичайно ж, гілочками верби.

Усі декоративні елементи можна придбати в магазинах для рукоділля, виготовити самим чи позбирати в природі (пошукати в парку та на дачі).

вінок

Фото: Freepik

 

Великоднє дерево – прикраса на Великодній стіл

Оригінальний варіант декору на Великдень можна взяти прямо із самої природи-матінки. Для цього зовсім не доведеться рубати дерево чи ламати гілки – у лісі повно сухих. Перед тим, як прикрасити великоднє дерево, гілки потрібно пофарбувати або покрити лаком. Як варіант – з балончика чи пензлем акриловими фарбами. Задекорувати гілки можна кольоровими стрічками, фарбованими яйцями, в'язаними та пошитими фігурками тощо. 

Пасхальне дерево

Фото: freepik

 

Живий вогонь у свічнику з яєчної шкаралупи

Виріб нескладний: знадобиться половинка, яку спочатку миємо, потім просушуємо. Далі шкаралупку фарбують або залишають у природному вигляді. У шкаралупу наливаємо розтоплений віск, вставляємо ґніт і даємо застигнути. Для антуражу "яйця" ставлять на підставки для яєць або виготовлені вручну з підручних матеріалів.

Живі квіти як великодній декор

Прикрасьте великодній стіл квітами. Це завжди безпрограшний варіант. Щоб створити видимість, що багато кольорів, поставте їх у кілька різноформатних вазочок. Тюльпани, конвалії, гіацинти, нарциси стануть центром композиції та порадують усю родину.

Декор великодніх кошиків

Великодні кошики плетуть, в'яжуть, шиють, або купують уже готові.

Прикрашаємо готовий кошик

Прикрашати кошики можна стрічками, мереживом, квітами, бусинами, обклеїти фігурками тварин чи бантами. Прикрасьте кошик зеленими гілочками та квітами.

кошик

Фото: freepik

Великодній заєць

Фігурки кроликів можна купити, вирізати з фанери, картону, спекти смачне тематичне печиво, пошити або зв'язати.

Діти люблять вирізати та клеїти аплікації. Дайте їм завдання – зробити великоднього кролика з картону. А самі випікайте тематичні пряники.

Великдень

Фото: freepik


 
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