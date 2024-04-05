Вчимося правильно прати, сушити й зберігати. Поради, які допоможуть забезпечити бездоганний вигляд білизни?

У деяких виробах нижньої білизни нині застосовується тканина нового покоління – спейсер. Вона розроблена спільно з мамологами, має оптимальні властивості для збереження жіночого здоров'я і приємна за відчуттями.

Вчимося правильно прати нижню білизну

Отже, сучасні технології попрацювали, щоб створити гарну спідню білизну. Тепер його доля у ваших руках. Щоб "продовжити життя" улюблених речей треба навчитися грамотно доглядати за ними. Не полінуйтеся перед пранням та уважно вивчіть етикетку: на ній завжди вказується склад тканини та інша необхідна інформація.

Зокрема, варто звернути увагу на те, що для всіх бюстгальтерів допускається лише ручне прання. Якщо ви хочете, щоб ваш продукт служив вам довго, забудьте про пральну машину.

Періть білизну в теплій воді м'якими засобами і не використовуйте ополіскувачі або кондиціонери: вони можуть розслабити нитки еластану і, як наслідок, відбудеться розтягування пояса бюстгальтера. Після цього він уже не виконуватиме свою основну функцію підтримки грудей і його, на жаль, доведеться викинути.

Питання "чим відбілити бюстгальтер" досить делікатне. Поспішаємо порадувати, що сучасні високотехнологічні тканини розроблені таким чином, що при дотриманні умов грамотного догляду, відбілювачі можуть і не знадобитися. Буде цілком достатньо звичайного м'якого миючого засобу і білизна виробу буде повністю збережена.

Біла спідня білизна створює ефектний образ. Але щоб зберігати його білизну, знадобиться чимало зусиль

Дуже ретельно потрібно поставитися до процесу сушіння спідньої білизни. Категорично неприйнятно сушити такі вироби на батареї або під прямим сонячним промінням - це сприяє руйнуванню структури тканини. Також не рекомендується підвішувати бюстгальтер за пояс чи лямки. Найкраще розкласти річ на рушник на горизонтальній поверхні – до ранку вона вже висохне.

Якщо ви слідуватимете "принципу трьох бра" — один носимо, один у пранні, один відпочиває — ваша білизна прослужить вам дуже довго. І ви прийдете в салон брафіттинг лише тоді, щоб прикупити вишуканий комплект для особливого випадку або новий купальник для морської відпустки.

Зберігання нижньої білизни

Правильно випране і висушене бра вимагає дбайливого зберігання. В ідеалі бюстгальтери не варто складати чашку в чашку, а необхідно зберігати в розкладеному вигляді, особливо це стосується формованих моделей, спейсерів, поролон, напівпоролон.

Щоб випадково не порвати речі, що лежать поруч, гачки на поясі краще застебнути. Ну, і по можливості розкласти по кольорах - світле зі світлим, темне з темним.

Дбайте про нижню білизну, читайте рекомендації щодо догляду за нею, і вона прослужить вам довго.