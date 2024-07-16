Яке свято відзначають в Україні 16 липня
16 липня в Україні святкують День бухгалтера. Згадаємо історію цього свята та іменинників у цей день
Дата святкування вибрана на честь дня прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16 липня 1999 року).
Історія свята
Свято встановлено в Україні..." враховуючи значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки…" згідно з указом президента України "Про День бухгалтера" від 18 червня 2004 р. № 662/2004. "День бухгалтера та аудитора" указ президента України від 20.04.2018 № 103/2018.
Перші бухгалтери з’явилися ще у стародавньому Єгипті – тоді ці люди були рахівниками казни і збирачами податків.
Засновником бухгалтерського обліку вважається італійський математик Лука Пачолі. Ще у XV столітті в своїй праці "Все про арифметику" він порушив питання про основні принципи обліку як науки. Книгу опублікували 10 листопада 1494 року. Тому щороку в цю дату святкують Міжнародний день бухгалтера.
Бухгалтери мають свій міжнародний герб. На ньому зображено сонце, ваги, крива Бернуллі. Його автором є французький учений Жан Батист Дюмарше. Девіз бухгалтерської справи: "Наука, довіра, незалежність!".
16 липня святкують іменини
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