Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Три літаки, 36 артсистем і 920 військових: скільки РФ втратила за добу в Україні
Оновлено

Три літаки, 36 артсистем і 920 військових: скільки РФ втратила за добу в Україні

1 березня, 2024 п'ятниця
07:48
Війна з Росією На фото: військові

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському. Крім цього, вони знищили 920 окупантів

Про це 1 березня пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 414 680 (+920) осіб,
  • танків ‒ 6610 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 582 (+30) од,
  • артилерійських систем – 10 106 (+36) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 691 (+1) од,
  • літаків – 345 (+3) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1611 (+10) од.

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили щонайменше 30 атак РФ на Новопавлівському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Митрофанівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщіївка, Новоєгорівка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Суха Балка, Желанне, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили знищили три винищувачі РФ

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, складу боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби противника.

  • У ЗСУ повідомили, що впродовж доби найгарячіше було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках фронту, де ворог здійснив по 22 атаки.
Теги:
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
переговори України з Росією
29 лютого, 2024 четвер
Туреччина й Китай, ймовірно, створюють платформу для переговорів щодо війни в Україні, - ISW
Пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції
28 лютого, 2024 середа
Припинення імпорту польських товарів призведе до росту цін в Україні, - нардеп Синютка
Мітч МакКоннелл
28 лютого, 2024 середа
Лідер республіканців у сенаті США Макконнелл оголосив про відставку
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.02
    Купівля 38.02
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 березня
08:02
куріння
Нова Зеландія скасувала заборону на продаж цигарок для людей, народжених після 2008 року
08:02
OPINION
Віктор Шлінчак
Послання Путіна: до кого звертався диктатор?
07:53
F-16
Сенат США проголосував проти припинення продажу Туреччині винищувачів F-16
07:39
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Американські сили знищили ракети та безпілотник, які загрожували суднам у Червоному морі
07:39
Куба
Експосол США визнав себе винним у шпигунстві на користь Куби
07:26
Оновлено
обстріл, ППО
РосЗМІ пишуть про спробу атаки БПЛА на оборонний завод Нижегородській області
07:21
Пресреліз
У закладах Львова зʼявилися розумні велотренажери
Taiwan_Can_Help Acer&DemForumCanHelp: У закладах Львова зʼявилися розумні велотренажери
07:16
Австралія
Австралія оголосила нові санкції проти РФ через смерть Навального
07:09
біткоін
Капіталізація Bitcoin випередила російський рубль
06:59
вогонь, полум'я, пожежа
У Бангладеші під час пожежі у ресторані загинули щонайменше 43 людини
06:58
ІЛ-76
Падіння Іл-76: у РФ заявили, що готові передати Україні тіла людей з борту
06:44
зерно, зернова угода
Росія перевозить власну агропродукцію через Білорусь в Польщу, - УП
06:37
Пентагон
Пентагон закликає пришвидшувати темпи модернізації ядерної тріади на тлі загрози з боку РФ та Китаю
06:26
Володимир Путін
Путін намагається привернути до себе увагу, лякаючи світ ядерною зброєю, - ISW
06:14
безпілотник
Франція замовила для України 100 безпілотників
06:11
Анонс
Олександрія - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 19-го туру
06:05
землетрус
Під Полтавою вночі стався невеликий землетрус
04:56
Володимир Путін
"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого
04:38
Аеродром "Таганрог-Південний"
Журналісти "Радіо Свобода" відшукали ще один російський літак А-50. Деталі
03:30
Андрій Лунін (праворуч)
Клуб АПЛ збирається запропонувати українцю Луніну шалену зарплату, - ЗМІ
02:29
Крим
"Російський рай": пропагандисти розгорнули масштабну кампанію присвячену анексії Криму
01:46
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц боїться, що Україна використовуватиме Taurus для ударів по Москві
00:59
Ніко Вільямс (ліворуч), Атлетик - Атлетико
"Атлетико" зганьбився у 1/2 Кубка Іспанії. Хто зіграє у фіналі
00:58
на фото: Майк Джонсон
Допомога Україні: У США конгресмени знайшли можливість обійти блокування спікера Джонсона
00:33
тероборона
"На Чернігівщині у ТрО набирають 16-річних дівчат" росіяни запустили новий фейк
00:29
Інтер
Фіналіст Ліги чемпіонів зіграє матч у футболках із "Черепашками-ніндзя"
2024, четвер
29 лютого
23:58
Володимир Зеленський
Зеленський розпочав процедуру відбору суддів до Конституційного суду
23:30
Дональд Туск
Туск зустрівся з фермерами-протестувальниками: обіцяв ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі
23:25
Сергій Карякін
Шахіст-зрадник Карякін відвідав зруйновану РФ Авдіївку
22:57
Петер Пеллегріні, Словаччина
"Ми перебуваємо в глухому куті": спікер парламенту Словаччини закликав дипломатично вирішити "конфлікт в Україні"
22:56
Оновлено
електроенергія, шахеди
Ворог запустив "шахеди" з півдня та сходу. Ситуація увечері 29 лютого
22:53
Оновлено
Конгрес США
Палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов. Слово за сенатом
22:50
Паоло Тавіані
Помер італійський кінорежисер Паоло Тавіані
22:17
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Транспортний безвіз між Україною і Туреччиною продовжуватиметься до кінця війни з РФ
21:59
санкції проти рф ембарго
Литва пропонує закріпити відмову від газу з РФ у законодавстві ЄС
21:43
Саміт НАТО, країни G7
Байден пропонує країнам G7 до червня скласти плани використання заморожених активів РФ, - Bloomberg
21:25
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року, - Міноборони
21:23
Поль Погба
Чемпіона світу з футболу дискваліфікували на 4 роки за допінг
21:13
Аналітика
Сергій Згурець
Чи є бази ЦРУ на території України та якою була мета приїзду очільника управління. Колонка Сергія Згурця
21:09
на фото: супутник ALOS-3
Країни Заходу майже повністю припинили надавати Росії дані з метеосупутників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV