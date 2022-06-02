Нейтралітет потрібно захищати. Молдова має намір попросити зброю на Заході

Про це повідомляє TRM.

Прем'єр-міністр Наталія Гаврилица роз'яснила позицію країни щодо військової допомоги, яку надають Республіці Молдова європейські партнери. За її словами, Республіка Молдова потребує зміцнення обороноздатності, але влада ще не зверталася за летальною військовою допомогою.

"Європейський Союз має нові інструменти фінансування для сфери оборони, і ми також отримаємо вигоду від зовнішньої допомоги для покращення комунікації, протоколів, медичних послуг, тобто допомоги нелетального характеру, яка більше пов’язана з організацією армії", – сказала очільниця уряду РМ.

Говорячи про можливість закупівлі зброї, прем'єр-міністр зазначив, що рішення ще не прийнято.

"Нейтралітет потрібно захищати. Наші громадяни в цілому підтримують цей нейтралітет, але це не означає, що в нових умовах безпеки, нових загроз і нових викликів ми не повинні інвестувати у свої оборонні можливості. Тому ми зверталися до наших партнерів із проханнями, в тому числі щодо цієї нелетальної допомоги, посилення прикордонних можливостей, і, очевидно, ми говоримо з іншими європейськими країнами про інші види допомоги. Поки що це загальне обговорення. Ми знаходимося на тому етапі, коли намагаємося вирішити, будемо ми просити летальну військову допомогу чи ні", – сказав прем’єр.



У цьому контексті Наталія Гаврилица зазначила, що боєприпаси, які використовуються Національною армією для навчання, також є застарілими. "Як і в багатьох інших сферах, нам потрібно відновитися", – сказала прем’єр-міністр Наталія Гаврилица.



Прем'єрка також зазначила, що після корекції бюджету витрати на Національну армію зросли на 130 мільйонів леїв. Таким чином, фінансування Національної армії Республіки Молдова нині сягає близько 1% видатків бюджету.

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