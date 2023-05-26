Нейтралітет в умовах війни Росії проти України не є виходом, - представник США при ОБСЄ

Про це сказав постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Те, що ми спостерігаємо на сьогодні, – це зіткнення систем. Вперше з часів Другої світової війни ми бачимо таку геополітичну конкуренцію. Те, що відбувається у Росії, Білорусі, Україні, південному Кавказі, на кордонах з Іраном і Сирією, у Китаї та Північній Кореї. Знову ми маємо демократичні країни з одного боку і автократії – з іншого. І це зіткнення систем відбувається на трьох рівнях", - сказав він.

Другий вимір цього протистояння, сказав представник США при ОБСЄ, відбувається на рівні інституцій країн.

"З одного боку ми маємо демократичні системи, де повноваження йдуть знизу догори, в іншому випадку – повноваження спускаються тільки згори і немає системи взаємного контролю і противаг, немає політичного плюралізму», - зазначив він.

«На третьому рівні ми бачимо зіткнення систем, що проявляється в міжнародній системі. Одні країни поважають міжнародне право, Хартію Організації Об’єднаних Націй, правила та звичаї, які зафіксовані у Женевських документах. І тут Росія порушила всі мислимі і немислимі правила і процедури вищезгаданих документів", - сказав Майкл Карпентер.

"Україна має перемогти цей імператив, який має визначати успіх для демократичних систем і міжнародного порядку на всіх трьох вищезгаданих рівнях. Тому ми маємо надати всю необхідну політичну, економічну допомогу, щоб весь вільний світ стояв поруч з Україною", - додав представник США в ОБСЄ.

"Військовий нейтралітет в умовах цієї війни не є виходом, тому що тоді ми знову стикаємось з усіма трьома рівнями системних конфліктів. Нині країни готові інвестувати в перемогу України, в демократичні інститути, розглядати питання комплексної безпеки, і лише разом ми можемо досягти цього бачення", - підсумував він.