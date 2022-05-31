Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Провів сьогодні черговий Дія Борд. Це наша щотижнева зустріч з командою Дії, де ми визначаємо статуси по проєктах та плануємо запуск нових послуг на порталі і в застосунку. Невеликий спойлер — зараз працюємо над запуском у застосунку воєнних облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та першого функціоналу електронного нотаріату", - зазначив очільник Мінцифри.

Також він додав, що це одні з дев'яти послуг та документів, які будуть запущені незабаром. Хоча одночасно в роботі їх — десятки.

Відзначимо, що нещодавно в "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців.

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