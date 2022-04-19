У "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців
Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у застосунку "Дія" з вівторка, 19 квітня, можна оформити допомогу для внутрішньо переміщених осіб
Про це Федоров повідомив у telegram.
За його словами, 19 квітня у "Дії" почала функціонувати комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб.
"Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у "Дії" та отримувати щомісяця 2 тис. грн на себе та 3 тис. грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що, або ж зняти готівку", - написав Федоров. Він наголосив, що послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО.
"Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців. Оновлюйте застосунок "Дія", щоб скористатись послугою", - закликав Федоров.
- 18 квітня Кабмін прийняв постанову про можливість внутрішнім переселенцям оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ через портал "Дія"
- З 19 квітня на порталі "Дії" з'явилася можливість зробити заявку про майно, пошкоджене під час повномасштабної війни РФ проти України.
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