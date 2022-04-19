З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія"
Відтепер залишити заявку про майно, пошкоджене під час повномасштабаної війни РФ проти України, можна не тільки в застосунку, а й на порталі "Дія"
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Тепер повідомлення про пошкоджене майно можна подати не лише в застосунку Дія, а й на нашому порталі. Через застосунок ми отримали майже 90 тис. заяв", - розповів він.
Він нагадав, що власники пошкодженого під час війни житла, можуть подати заяву в "Дії". Інформацію фіксують для фахівців, котрі згодом оцінюватимуть помешкання. Михайло Федоров наголосив, що повідомляти потрібно тільки про власне житло, а не про весь зруйнований багатоквартирний будинок.
Для того, щоб подати заяву, потрібно авторизуватися або зараєструватися на порталі "Дія", заповнити форму, перевірити інформацію та надіслати повідомлення. Також заяву можуть заповнити нотаріуси та працівники ЦНАПів.
- У "Дії" дозволили повідомляти про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе