З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія"

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"Тепер повідомлення про пошкоджене майно можна подати не лише в застосунку Дія, а й на нашому порталі. Через застосунок ми отримали майже 90 тис. заяв", - розповів він.



Він нагадав, що власники пошкодженого під час війни житла, можуть подати заяву в "Дії". Інформацію фіксують для фахівців, котрі згодом оцінюватимуть помешкання. Михайло Федоров наголосив, що повідомляти потрібно тільки про власне житло, а не про весь зруйнований багатоквартирний будинок.



Для того, щоб подати заяву, потрібно авторизуватися або зараєструватися на порталі "Дія", заповнити форму, перевірити інформацію та надіслати повідомлення. Також заяву можуть заповнити нотаріуси та працівники ЦНАПів.

У "Дії" дозволили повідомляти про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно.

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