У "Дії" дозволили повідомляти про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Сьогодні (26 березня, - ред.) Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок Дія", - написав він.



За тиждень після набрання постановою чинності українці, чиє майно зруйнувала чи пошкодила війна, зможе в "Дії" надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби Кабмін міг підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.



"Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків", - наголосив прем'єр-міністр.

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