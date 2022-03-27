У "Дії" дозволили повідомляти про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно
Кабмін ухвалив постанову про збір інформації щодо зруйнованого чи пошкодженого внаслідок вторгнення РФ в Україну майна через застосунок і портал "Дія"
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні (26 березня, - ред.) Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок Дія", - написав він.
За тиждень після набрання постановою чинності українці, чиє майно зруйнувала чи пошкодила війна, зможе в "Дії" надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби Кабмін міг підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.
"Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків", - наголосив прем'єр-міністр.
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