Вимушені переселенці зможуть оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ через "Дію", - Шмигаль
Кабмін прийняв постанову про можливість внутрішнім переселенцям оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ через портал "Дія"
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у telegram.
За його словами, окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від ООН та ЮНІСЕФ, які можна буде оформити через "Дію".
"Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій – ООН та ЮНІСЕФ. Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал "Дія". Зараз працюємо над технічною реалізацією такого рішення", - сказав Шмигаль.
- 15 квітня Денис Шмигаль заявив, що Уряд спільно з ООН запускає програми виплат вимушеним переселенцям та малозабезпеченим пенсіонерам, які переїхали через бойові дії.
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