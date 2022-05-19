Незаконно переправив з України до РФ 20 людей: суд дозволив заарештувати Януковича
Суд Києва дозволив заарештувати експрезидента України Віктора Януковича, який у 2014 році незаконно переправив до РФ щонайменше 20 людей
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Печерський суд Києва обрав Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
За інформацією слідства, експрезидент разом зі співробітниками Управління державної охорони та росіянами 23 лютого 2014 року в Урзуфі на Донеччині за допомогою трьох гелікоптерів російської армії незаконно переправив з України до Анапи щонайменше 20 людей.
Зараз триває досудове розслідування.
- 23 лютого посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича та його соратників.
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