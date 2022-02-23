Посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича та його соратників, - журналіст Радіо Свобода
Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що посли Європейського союзу продовжили санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та шести його соратників
Про це йдеться у Twitter кореспондента.
Йозвяк повідомляє, що для самого Януковича, його сина та двох соратників санкції продовжуються на шість місяців.
Ще для трьох осіб санкції подовжили на рік.
Вперше ЄС запровадив санкції проти Януковича і соратників у 2014 році. Тоді в санкційному списку було 18 осіб, згодом перелік неодноразово скорочували. Зокрема, 24 листопада 2021 року стало відомо, що посли ЄС погодили зняття санкцій з Олександра Клименка - міністра доходів і зборів України часів Віктора Януковича.
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