Посли Євросоюзу підтримали зняття санкцій з соратника Януковича Клименка

Про це у Твіттері написав бельгійський журналіст Рікард Йозвяк.



"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України", - ідеться в повідомленні.



Рікард Йозвяк додав, що зараз у санкційному списку ЄС перебуває сім осіб: експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка, його син, ексдепутат-"регіонал" Артем Пшонка, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк і бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.



Довідка: Олександр Клименко очолював міністерство доходів і зборів України за часів президенства Віктора Януковича. 27 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Олександра Клименка з посади, а міністерство ліквідувала. Наприкінці лютого 2014 року він виїхав з України. Місце його перебування невідоме. Експосадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) КК України.

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