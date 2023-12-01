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1 грудня - річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України

1 грудня, 2023 п'ятниця
10:00
Суспільство Україна

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, 90,32 % громадян висловилися за право України бути незалежною. Так почалась нова їсторія на світовій карті

Як українці голосували за незалежність України 

1 грудня 1991 року 90,32% виборців дали ствердну відповідь на запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?".

Не було жодного регіону,  де б ідея незалежності нашої країни не знайшла би підтримки більшості українців.

На референдумі було визнано волевиявлення народу та підтверджено Акт проголошення незалежності України. Акт, який ухвалено 24 серпня 1991 року Верховною Радою України. У той день проголосувало "за" 346 народних депутатів.

Україна

Фото: Центральний державний кінофотофоноархів України


Напередодні референдуму великий вплив на події в країні мала монолітна позиція української інтелігенції. Ліна Костенко в ті дні написала в своїй промові до народу: "Люди! Ось ви в неділю підете до виборчих дільниць, але не думайте, що це ваші кроки. Це вже хода історії!".

Україна

Фото: Центральний державний кінофотофоноархів України

 

Статистика голосів:

  • У Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях волю до власної держави виявили понад 80% громадян
  • У Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян
  • У Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях "за" проголосували понад 95% громадян.

Україна

Фото: Центральний державний кінофотофоноархів України

 

Всеукраїнський референдум наділив прийнятий Верховною Радою Акт проголошення незалежності України юридичною силою, яка дозволила ствердити: Радянський Союз як об’єкт міжнародного права більше не існує. На політичній карті світу з’явилася незалежна держава – Україна.

2 грудня 1991-го незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія. А за ними послідували й усі інші країни світу.

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року пройшов в один день з першими виборами президента України, ним став Леонід Кравчук.



 
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Радянський Союз
референдум
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