Незначне похолодання і сильний вітер зі штормовими поривами: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 грудня та кінець року
У середу, 27 грудня, на Україну очікують незначні похолодання, середня температура становитиме +2…+6 °C, але очікується сильний вітер зі штормовими поривами
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Жителям південної частини завтра, 27 грудня, слід очікувати +7…+12 °C без істотних опадів, можливі навіть прояснення із сонцем. А от на решті територій через теплу ніч спочатку місцями йтиме дощ, а вслід за похолоданнями - мокрий сніг.
Також синоптикиня попереджає про сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Застерігає й Український гідрометеорологічний центр - завтра по всій території України очікується перший рівень небезпечності, жовтий.
У середу в Києві буде хмарно, місцями дощ, який перейде у мокрий сніг. Удень очікується +2…+5 °C, а вночі навіть буде тепліше +4…+7 °C.
На 28, 29 та 30 грудня слід готуватися до антициклону із сухою прохолодною погодою, вітер вщухне.
В останній день року, 31 грудня, знову дощі та мокрий сніг.
Уночі 1 січня буде тепло без опадів, вдень - усе ще тепло, але з опадами.
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