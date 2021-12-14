"Ні" плагіату та дискримінації: Рада ухвалила законопроєкт про якість навчальної літератури
У вівторок, 14 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5465, яким визначаються вимоги до якості літератури у закладах освіти
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосували 327 нардепів.
Відтак, у навчальному процесі не буде підручників, які містять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію. До програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, крім випадків, коли подібні матеріали використовуватимуться для ілюстрування чи пояснення дискримінації як явища.
Законопроєкт №5465 визначає чіткі вимоги до якості навчальної літератури, насамперед у школах і механізм перевірки дотримання цих вимог, а також повноваження щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.
У документі йдеться, що підручники і навчальні посібники мають відповідати принципам наукововсті, системності, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти.
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