"Ні" плагіату та дискримінації: Рада ухвалила законопроєкт про якість навчальної літератури

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосували 327 нардепів.



Відтак, у навчальному процесі не буде підручників, які містять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію. До програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, крім випадків, коли подібні матеріали використовуватимуться для ілюстрування чи пояснення дискримінації як явища.



Законопроєкт №5465 визначає чіткі вимоги до якості навчальної літератури, насамперед у школах і механізм перевірки дотримання цих вимог, а також повноваження щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.



У документі йдеться, що підручники і навчальні посібники мають відповідати принципам наукововсті, системності, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти.

Нагадаємо, 19 травня 2021 у підручнику з української мови для 10 класу, автором якого є мовознавець Олександр Авраменко, знайшли гіперпосилання на сайт з порнографією.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало підручник з хімії для 9 класу, в якому є порада лікувати рак содою.