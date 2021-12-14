Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Ні" плагіату та дискримінації: Рада ухвалила законопроєкт про якість навчальної літератури

"Ні" плагіату та дискримінації: Рада ухвалила законопроєкт про якість навчальної літератури

14 грудня, 2021 вiвторок
17:08
Суспільство

У вівторок, 14 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5465, яким визначаються вимоги до якості літератури у закладах освіти

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За проголосували 327 нардепів. 

Відтак, у навчальному процесі не буде підручників, які містять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію. До програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, крім випадків, коли подібні матеріали використовуватимуться для ілюстрування чи пояснення дискримінації як явища.

Законопроєкт №5465 визначає чіткі вимоги до якості навчальної літератури, насамперед у школах і механізм перевірки дотримання цих вимог, а також повноваження щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

У документі йдеться, що підручники і навчальні посібники мають відповідати принципам наукововсті, системності, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти.

  • Нагадаємо, 19 травня 2021 у підручнику з української мови для 10 класу, автором якого є мовознавець Олександр Авраменко, знайшли гіперпосилання на сайт з порнографією.
  • Міністерство освіти і науки України рекомендувало підручник з хімії для 9 класу, в якому є порада лікувати рак содою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
освіта
підручники
закон
плагіат
дискримінація
Рада
законопроєкт
Читайте також:
На білоруському кордоні з Польщею
12 грудня, 2021 неділя
До ЄС з Білорусі прориваються не біженці, а диверсанти приватних армій, - Роман Безсмертний
Гарнааз Сандху
13 грудня, 2021 понедiлок
На конкурсі "Міс Всесвіт-2021" перемогла індійська модель Гарнааз Сандху
Путін
12 грудня, 2021 неділя
Путін назвав розпад СРСР трагедією та заявив, що бачив карти поділу Росії
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.89
    Купівля 26.89
    Продаж 27.15
  • EUR
    Купівля 30.26
    Продаж 30.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
14 грудня
18:59
Олександр Лукашенко
У Білорусі саджатимуть до в'язниці за заклики до введення санкцій проти країни: Лукашенко підписав закон
18:58
Зеленський і Столтенберг
Зеленський 16 грудня зустрінеться із генсеком НАТО
18:46
Трубопровід "Самара - Західний напрямок"
Санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів, - Голос Америки
18:40
Росія пригрозила ЄС відповіддю за санкції проти ПВК Вагнер
18:21
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Зеленський хоче створити медіаресурс, який би підпорядковувався безпосередньо владі, - екснардеп Іллєнко про телеканал "Дом"
18:12
Олексій Данілов
Нова COVID-хвиля очікується з 15-20 лютого, - Данілов
18:11
Карен Донфрід
Заступниця Держсекретаря: заяви про спроби США спонукати Україну до поступок у перемовинах з РФ "є дезінформацією"
18:06
сепар ООС
Окупанти обстріляли Авдіївку, Новолуганське та Новотошківське: задіяли заборонені міномети
17:48
Макрон Путін
Макрон напередодні розмови із Зеленським обговорив з Путіним Україну, - Кремль
17:41
TVORCHI, KALUSH, Пивоваров та Wellboy: премія YUNA оголосила номінантів 2022 року
17:31
Швеція та Україна підписали новий договір про співпрацю у сфері оборони
17:27
Ексклюзив
офіс
"Немає прозорої кадрової політики": політексперт заявив, що будь-які конкурси на посаду в МВС чи ОГП - легалізація рішення влади Зеленського
17:15
зона
Родичі полонених в ОРДЛО купували вугілля для обігріву камер, яке розікрали окупанти, - Денісова про умови в Макіївській колонії
17:12
У Південному Судані від невідомої хвороби померли щонайменше 89 людей, ВООЗ почала дослідження
17:02
Telegram
Telegram очолив список мобільних застосунків, які найшвидше розвивались у 2021 році
16:47
ЗСУ
У Дніпропетровській області знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті
16:44
Григорій Маленко
Скандал у Київраді: оренда землі під багатоповерхову житлову забудову може зрости в 4 рази
16:44
Юрій Вітренко
Нафтогаз витратив 86 млрд на закупівлю газу для опалювального сезону 2021-2022, - Вітренко
16:24
посвідчення ветерана війни
В Україні з'явиться е-посвідчення ветерана війни
16:22
iPhone
Оновлення iOS від Apple: власники iPhone зможуть призначати спадкоємців своїх цифрових даних
16:16
Зеленський
Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні: держава, яка обороняється, повинна мати право придбати
16:14
В Угорщині розбився автомобіль з мігрантами, які намагалися нелегально потрапити до ЄС, є загиблі
16:11
"Заробляли" понад 5 млн грн щомісяця: СБУ викрила найбільшу в Україні мережу з підробки COVID-сертифікатів
16:00
Продавав наркотики у приміщеннях суду та СІЗО: ДБР затримали поліцейського на Харківщині
15:55
літак
Завод "Антонов" побудує для національної авіакомпанії UNA п'ять пасажирських літаків
15:44
Знижують ризик госпіталізації або смерті на 89%, - Pfizer про свої таблетки від COVID-19
15:42
Буковель
Зі Львова до Ворохти запустять Буковельський експрес
15:37
Ексклюзив
Микола Княжицький
Потрібно покарати не лише Гогілашвілі, а й усіх причетних до його призначення, - Княжицький
15:25
Влада Британії припустила, що "Омікрон" поширюється зі швидкістю близько 200 тис. заражень на день
15:19
Мурат Гассієв (праворуч) та Олександр Усик
Непереможного українця виводять на росіянина, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона
15:03
дорога
Шмигаль запропонував примусово вилучати землю для будівництва доріг, - законопроєкт
14:52
Кулеба
Кулеба: Україна домовляється з Німеччиною про згоду на закупівлю озброєння в НАТО
14:44
Ентоні Джошуа
Легендарний боксер пояснив, чому Джошуа треба відмовитися від реваншу з Усиком
14:41
Військові навчання ЗСУ
Верховна Рада проголосувала за допуск іноземних військових в Україну для участі в навчаннях 2022 року
14:36
Дарниця
Європейський фонд освіти вивчає, які навички у галузі охорони здоров’я України знадобляться у майбутньому
14:31
сепар
Окупанти на Донбасі нарощують бойову готовність, - розвідка
14:16
Верховна Рада
З парламентського мовника на інформаційний: 15 грудня телеканал Рада вийде в етер у оновленому форматі
14:11
Карл Негаммер
Канцлер Австрії виступив проти використання "Північного потоку-2" як важіля тиску на РФ
14:01
Сімона Байлз
Гімнастки, які постраждали від сексуального насилля у збірній США, відсудили $380 млн
13:53
КМДА перенесла традиційну дату запалення ялинки на Софійській площі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV