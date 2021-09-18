Ніч смертельних ДТП на Дніпропетровщині: є загиблі
Протягом ночі з 17 на 18 вересня 2021 року в Дніпропетровській області сталися дві дорожні аварії зі смертельними випадками
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
О 01:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Н-04 "Знам'янка - Луганськ - Ізварине" поблизу села Новокалинівка Криничанської селищної територіальної громади Кам’янського району. За викликом було направлено чергові відділення 9-ої та 65-ої державних пожежно-рятувальних частин 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За інформацією рятувальників, по прибуттю до місця події встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів: вантажного автомобіля DAF FT 95.380 та малотонажного автомобіля MERCEDES-BENZ 312D.
Попередньо встановлено, що водій малотонажного авто не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з фурою, яка стояла на узбіччі автошляху.
Внаслідок ДТП загинув керманич MERCEDES-BENZ 312D (чоловік 1973 року народження).
Співробітниками ДСНС за допомогою буксирувального тросу витягнуто автомобіль MERCEDES-BENZ 312D з під вантажного автомобіля DAF FT 95.380 та за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучено тіло чоловіка з понівеченого автомобіля.
Працівниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Цієїж ночі, о 04:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Соборна селища міського типу Петропавлівка Синельниківського району. До місця події було направлено рятувальників 57-ої державної пожежно-рятувальної частини 10-го державного пожежно-рятувального загону та 27-ої державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю надзвичайників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля Opel VECTRA, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто врізалося у дерево.
Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля (чоловік 1999 року народження) та постраждав пасажир (чоловік 1993 року народження). Фахівці ДСНС зняли клеми з акумулятору та допомогли працівникам екстреної медичної допомоги транспортувати постраждалого до автомобіля ЕМД.
"Шановні водії, бережіть життя - дотримуйтесь правил дорожнього руху, адже безпека на дорозі залежить від кожного!" - наголошують у ДСНС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе