Ніч смертельних ДТП на Дніпропетровщині: є загиблі

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



О 01:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Н-04 "Знам'янка - Луганськ - Ізварине" поблизу села Новокалинівка Криничанської селищної територіальної громади Кам’янського району. За викликом було направлено чергові відділення 9-ої та 65-ої державних пожежно-рятувальних частин 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



За інформацією рятувальників, по прибуттю до місця події встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів: вантажного автомобіля DAF FT 95.380 та малотонажного автомобіля MERCEDES-BENZ 312D.



Попередньо встановлено, що водій малотонажного авто не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з фурою, яка стояла на узбіччі автошляху.



Внаслідок ДТП загинув керманич MERCEDES-BENZ 312D (чоловік 1973 року народження).



Співробітниками ДСНС за допомогою буксирувального тросу витягнуто автомобіль MERCEDES-BENZ 312D з під вантажного автомобіля DAF FT 95.380 та за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучено тіло чоловіка з понівеченого автомобіля.



Працівниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.



Цієїж ночі, о 04:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Соборна селища міського типу Петропавлівка Синельниківського району. До місця події було направлено рятувальників 57-ої державної пожежно-рятувальної частини 10-го державного пожежно-рятувального загону та 27-ої державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



По прибуттю надзвичайників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля Opel VECTRA, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто врізалося у дерево.



Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля (чоловік 1999 року народження) та постраждав пасажир (чоловік 1993 року народження). Фахівці ДСНС зняли клеми з акумулятору та допомогли працівникам екстреної медичної допомоги транспортувати постраждалого до автомобіля ЕМД.



"Шановні водії, бережіть життя - дотримуйтесь правил дорожнього руху, адже безпека на дорозі залежить від кожного!" - наголошують у ДСНС.





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