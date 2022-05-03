Ніч в Одесі минула без обстрілів, але загроза ракетних ударів по місту залишається високою, – речних голови ОВА
Ворог на Одещині інтенсивно проводить повітряну розвідку, але зазнає великих втрат
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм.
За його словами, ніч з 2 на 3 травня в Одесі пройшла без обстрілів, не було й грубих порушень подовженої комендантської години.
"Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по Одесі та області, тому загроза таких ударів залишається високою як з території тимчасово окупованого Криму, так і з кораблів чорноморського флоту РФ", – вкзав він.
Сили оборони України утримують позиції, а також стежать за ситуацією у Придністров'ї.
Ворог намагається більш інтенсивно проводити повітряну розвідку, та зазнає значних втрат.
- Нагадаємо, 2 травня Росія завдала чергового ракетного удару по об’єктах міської інфраструктури Одеси, є загиблі та поранені.
- в Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.08
Купівля 31.08Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе