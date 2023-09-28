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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Нічна атака на Україну: "шахеди" кружляють над південними областями

28 вересня, 2023 четвер
01:45
Війна з Росією Shahed-136

Росія запустила декілька груп "шахедів" – вони покружляли над територією України і повернули на Одещину та Миколаївщину: під загрозою Ізмаїльський район

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Близько 21:20 ворог запустив "шахеди" у Херсонській області у напрямку Миколаївщини. Водночас оголошена небезпека ракетного та балістичного удару.

Близько 22:00 стало відомо, що "декілька БпЛА типу Shahed в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях". Згодом рух безпілотників зафіксовано у напрямку Кіровоградщини та Кривого Рогу. Також ракетна небезпека оголошена на Запоріжжі.

Близько 23:00 дрони виявлено в південній частині Вінницької області – вони рухаються у напрямку західних областей! Водночас оголошено ракетну небезпеку.

О 23:48 додались ще декілька ударних БпЛА типу Shahed, які рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Після опівночі виявлено декілька груп "шахедів", які з Чорного моря прямують в напрямку Одеси, Коблево та Очакова, зокрема їх зафіксовано над Ізмаїльським районом Одеської області.

0 00:38 оголошено небезпеку і для Дніпропетровщини. Ще через годину - на Кіровоградщині та Вінничині.

В кількох областях на півдні та у центрі України введено режим повітряної тривоги.

Одещина
Миколаївщина
безпілотник
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