Нічна атака на Україну: "шахеди" кружляють над південними областями
Росія запустила декілька груп "шахедів" – вони покружляли над територією України і повернули на Одещину та Миколаївщину: під загрозою Ізмаїльський район
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Близько 21:20 ворог запустив "шахеди" у Херсонській області у напрямку Миколаївщини. Водночас оголошена небезпека ракетного та балістичного удару.
Близько 22:00 стало відомо, що "декілька БпЛА типу Shahed в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях". Згодом рух безпілотників зафіксовано у напрямку Кіровоградщини та Кривого Рогу. Також ракетна небезпека оголошена на Запоріжжі.
Близько 23:00 дрони виявлено в південній частині Вінницької області – вони рухаються у напрямку західних областей! Водночас оголошено ракетну небезпеку.
О 23:48 додались ще декілька ударних БпЛА типу Shahed, які рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області.
Після опівночі виявлено декілька груп "шахедів", які з Чорного моря прямують в напрямку Одеси, Коблево та Очакова, зокрема їх зафіксовано над Ізмаїльським районом Одеської області.
0 00:38 оголошено небезпеку і для Дніпропетровщини. Ще через годину - на Кіровоградщині та Вінничині.
В кількох областях на півдні та у центрі України введено режим повітряної тривоги.
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