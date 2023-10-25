Нічна атака РФ: сили ППО знищили всі безпілотники

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"У ніч на 25 жовтня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено усі 11 ворожих дронів.

Також у повідомленні наголосили, що протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.