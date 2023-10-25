Нічна атака РФ: сили ППО знищили всі безпілотники
В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Натомість сили протиповітряної оборони знищили всі 11 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"У ніч на 25 жовтня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено усі 11 ворожих дронів.
Також у повідомленні наголосили, що протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.
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