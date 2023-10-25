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Росіяни атакували Хмельниччину: кількість постраждалих зросла до 20

25 жовтня, 2023 середа
11:32
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині лунали вибухи, у Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Опівночі у Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних БПЛА.

Пізніше, об 0:25 ракетну небезпеку оголосили у Херсонській області, а через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА Миколаївській і Херсонській області.

Також повітряна тривога лунає у Вінницькій області через загрозу застосування ударних БПЛА. Об 2:18 ночі Повітряні сили повідомили про рух групи БПЛА у західному напрямку Вінниччини.

Об 0:56 військові повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА у Житомирській області.

Повітряні сили також повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА у Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних БПЛА о другій годині ночі поширилась на Запорізьку область. Повітряну тривогу оголошено в Тернопільській області о 3:27.

Станом на 5:30 міський голова міста Славута (Хмельницька область) Василь Сидор заявив про пошкодження.

"Є багато пошкоджень на території Славутської громади. Всі служби вже працюють. Тепло, газ і воду будемо надавати. Допомогайте літнім людям, дітям. Максимально дотримуйтеся безпечних умов. Надається допомога постраждалим. Всі спеціалісти в лікарні працюють. Будемо працювати над відновленням", - сказав він.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти застосували 11 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами ППО України знищено всі ворожі БПЛА.

Згодом перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на території об'єкта критичної інфраструктури.

"Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на тепер за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями", - написав він.

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі.

"16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу.  Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції", - написав він.

Сидор у ефірі Еспресо заявив, що у Славуті немає військових частин.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, школи, садочки, багато житлових будинків. Наразі працює комісія, допомога надається працівникам освіти. Працівник котельні перебуває у реанімації", - сказав міський голова.

Також мер у коментарі Суспільному сказав, що кількість постраждалих зросла до 20. 

"Сьогодні, 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх - різні ступені ураження", - сказав міський голова.

Сидор наголосив, що у Славуті наразі немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля цієї ночі.

"Всі заклади освіти, у нас їх 22, всі без виключення мають руйнування. І ще багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення", -  додав він.

В Укренерго заявили, що ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС.

"Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження", - зазначили там.
 

  • У Севастополі ввечері 24 жовтня пролунав потужний вибух, окупаційна влада заявила, що засобами радіоелектронної боротьби нейтралізувала український БПЛА.
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