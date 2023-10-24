У Севастополі пролунав потужний вибух: окупанти стверджують, що знешкодили український безпілотник
У Севастополі ввечері 24 жовтня пролунав потужний вибух, окупаційна влада заявила, що засобами радіоелектронної боротьби нейтралізувала український БПЛА
Про це повідомляють Крим.Реалії.
За інформацією кореспондента видання, потужний вибух, від якого у місті затремтіли вікна, пролунав у вівторок ввечері. При цьому повітряна тривога у Севастополі не оголошувалась.
Заступник голови окупаційної влади міста Євген Горлов написав, що у місті "все нормально", хоча за інформацією місцевих телеграм-каналів, від вибухової хвилі в деяких районах повилітали вікна.
За словами гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва, у районі Кара-Коби засобами РЕБ було посаджено безпілотник, який здетонував на землі. Жодних руйнувань інфраструктури немає.
Він також додав, що звуки вибухів нібито були пов'язані з навчаннями військових РФ в акваторії.
- У ніч проти 24 жовтня у Севастополі пролунали вибухи, було чутно стрілянину: окупанти заявили про атаку трьох українських безекіпажних катерів.
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