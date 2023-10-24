У Севастополі пролунав потужний вибух: окупанти стверджують, що знешкодили український безпілотник

Про це повідомляють Крим.Реалії.

За інформацією кореспондента видання, потужний вибух, від якого у місті затремтіли вікна, пролунав у вівторок ввечері. При цьому повітряна тривога у Севастополі не оголошувалась.

Заступник голови окупаційної влади міста Євген Горлов написав, що у місті "все нормально", хоча за інформацією місцевих телеграм-каналів, від вибухової хвилі в деяких районах повилітали вікна.

За словами гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва, у районі Кара-Коби засобами РЕБ було посаджено безпілотник, який здетонував на землі. Жодних руйнувань інфраструктури немає.

Він також додав, що звуки вибухів нібито були пов'язані з навчаннями військових РФ в акваторії.