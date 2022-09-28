Нічні обстріли Миколаєва: пошкоджені 56 будинків та об'єкти інфраструктури
У Миколаєві російські військові пошкодили 56 будинків та об'єктів інфраструктури, під ворожим вогнем також перебували Очаків та Весняне Миколаївського району
Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook.
"Після вчорашніх обстрілів обласного центру, поліцейські задокументували 56 пошкоджених об'єктів інфраструктури: 12 багатоквартирних будинків, 12 магазинів, сім закладів харчування, офісні приміщення, приміщення адмінбудівлі, аптек, медичного центру, відділення банку, театру", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, минулої доби під ворожим вогнем також перебували Очаків та Весняне Миколаївського району. В Очакові поліцейські задокументували пошкодження трьох приватних житлових будинків та приміщення готелю. У Весняному, внаслідок обстрілів постраждала 59-річна місцева мешканка. Пошкоджень зазнали приміщення адмінбудівлі та зупинка громадського транспорту.
За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".
- У ніч з 27 на 28 вересня жителі Миколаєва пролунали вибухи. Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 00:52. Майже одночасно зі сиреною жителі міста почули вибухи.
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