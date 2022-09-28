Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 00:52. Майже одночасно зі сиреною жителі міста почули вибухи.

Офіційної інформації, станом на 1:15, немає. Повітряна тривога триває, громадян просять залишатись в укритті до відбою.

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У ніч на 27 вересня окупанти двічі потужно обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, пошкодивши низку цивільних об'єктів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область готова до опалювального сезону на 97%, наразі відбувається тестування системи.

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