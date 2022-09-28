У Миколаєві прогриміли вибухи
У ніч з 27 на 28 вересня жителі Миколаєва чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 00:52. Майже одночасно зі сиреною жителі міста почули вибухи.
Офіційної інформації, станом на 1:15, немає. Повітряна тривога триває, громадян просять залишатись в укритті до відбою.
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- У ніч на 27 вересня окупанти двічі потужно обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, пошкодивши низку цивільних об'єктів.
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область готова до опалювального сезону на 97%, наразі відбувається тестування системи.
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