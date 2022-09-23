Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 23 вересня, близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі", - написав Кім.

Додаткову інформацію повідомлять згодом.

22 вересня близько 09:55 рашисти обстріляли с. Українка Миколаївського району. Внаслідок цього загорівся будинок.

Окупанти гатять по Березнегуватській громаді Баштанського району.

"Протягом минулої доби були ворожі обстріли околиць с. Новоукраїнка о 10:40 та с. Мурахівка орієнтовно о 19:12. Також о 17:30 та 19:30 обстрілів зазнало с. Висунськ. Внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні будинки, три об’єкти торгівлі та газовий трубопровід з подальшим займанням", - додав Кім.

Об 11:00, 13:00 та 15:00, 22 вересня, армія РФ обстріляла с. Широке. Пошкоджені житловий будинок, господарські приміщення та сільгосптехніка. Також о 23:00 гатила по с. Червона Долина.

Постраждалих немає.

Крім того, ППО у Миколаївському та Баштанському районах збила п’ять ворожих дронів-камікадзе, скерованих на позиції ЗСУ.

22 вересня у Миколаївській області узбережжя Куцурубської громади постраждало через російський обстріл з РСЗВ "Смерч".

На Миколаївщині в ніч з 20 на 21 вересня Росія обстріляла позиції підрозділів ЗСУ, постраждали також населені пункти.

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