Росія зі "Смерчу" обстріляла Куцурубську громаду Миколаївської області
У Миколаївській області узбережжя Куцурубської громади постраждало через російський обстріл з РСЗВ "Смерч"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У Миколаївському та Баштанському районах українська ППО збила 5 іранських дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Ураженні 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 склад з боєприпасами – в Бериславському.
З реактивної системи залпового вогню “Смерч” росіяни обстріляли прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Обійшлось без людських втрат.
- 22 вересня повідомлялось, що на Херсонському напрямку зневірені російська війська продовжують створювати понтонні переправи через Дніпро, по яких влучно б'є артилерія ЗСУ.
- Колона російської військової техніки потрапила під український обстріл, коли проходила через Каховський міст.
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