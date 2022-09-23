Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Миколаївському та Баштанському районах українська ППО збила 5 іранських дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Ураженні 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 склад з боєприпасами – в Бериславському.

З реактивної системи залпового вогню “Смерч” росіяни обстріляли прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Обійшлось без людських втрат.

22 вересня повідомлялось, що на Херсонському напрямку зневірені російська війська продовжують створювати понтонні переправи через Дніпро, по яких влучно б'є артилерія ЗСУ.

Колона російської військової техніки потрапила під український обстріл, коли проходила через Каховський міст.