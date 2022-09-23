ЗСУ вдарили по Каховському мосту, коли через нього проходила колона російської техніки
Колона російської військової техніки потрапила під український обстріл, коли проходила через Каховський міст
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати ще розвідуються", - пишуть в оперативному командуванні.
Українська авіація завдала 13 ударів по окупантах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали за добу, 22 вересня, близько 280 вогневих завдань.
Вбито 18 рашистів, знищено 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.
- 22 вересня повідомлялось, що на Херсонському напрямку зневірені російська війська продовжують створювати понтонні переправи через Дніпро, по яких влучно б'є артилерія ЗСУ.
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