Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати ще розвідуються", - пишуть в оперативному командуванні.

Українська авіація завдала 13 ударів по окупантах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали за добу, 22 вересня, близько 280 вогневих завдань.

Вбито 18 рашистів, знищено 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.

22 вересня повідомлялось, що на Херсонському напрямку зневірені російська війська продовжують створювати понтонні переправи через Дніпро, по яких влучно б'є артилерія ЗСУ.