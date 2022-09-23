Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій зоні відповідальності на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони. Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем", - пишуть у "Півдні".

Протягом дня, 22 вересня, по позиціях ЗСУ та населених пунктах вздовж лінії фронту і тилу, росіяни завдали 5 авіаційних і 1 ракетний удар.

Підтверджено результативний удар ЗСУ по понтонній переправі в районі Львового, Херсонщина.

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