Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена, складна, але контрольована. Сили оборони не дають ворогу шансів на перехоплення ініціативи та ведення активних дій. Противник намагається втримати рубежі оборони. Окупанти продовжують застосовувати ударні дрони-камікадзе, які завдають точкові удари по цивільних об’єктах", - пишуть у "Півдні".

У ніч з 20 на 21 вересня Росія обстріляла позиції підрозділів ЗСУ та населенні пункти Баштанського й Миколаївського районів однойменної області. Обійшлось без втрат.

З важкої ствольної артилерії росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

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