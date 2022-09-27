Про це голова Миколаївської ОДА розповів на брифінгу в Media Center Ukraine.

За словами очільника Миколаївщини, наразі для системи опалення є дві основні проблеми.

"Проблема перша - є ризики через майже щоденні обстріли та влучання в критичну інфраструктуру. Друга проблема - це якість води, яку ми вимушені брати в іншому джерелі. В ній забагато солі, через це частіше виходить з ладу обладнання, кількість ремонтів кратно зросла. Це дві основні проблеми, з іншим ми впораємось", - сказав Кім.

Очільник області також розповів, що більшість людей з прифронтової зони евакуйована, а без електрики наразі залишаються близько 28 тис. абонентів. При цьому відновити електропостачання на тимчасово окупованих територіях та на лінії фронту наразі неможливо.

Крім того, Кім зазначив, що росіяни нещодавно поцілили в гуманітарний склад, проте запаси є, тож ситуація "складна, але контрольована".

У ніч на 27 вересня окупанти двічі потужно обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, пошкодивши низку цивільних об'єктів.

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