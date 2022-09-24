Нічого не закінчилось, всіх захисників Азовсталі не звільнили, - батько полоненого бійця полку "Азов"
Треба продовжувати працювати над звільненням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців
Про це в ефірі Еспресо сказав батько бійця Азову Євген Сухарніков.
"Те, що ми зараз побачили - надводна частина айсберга. Це 10-20% людей, які вийшли з Азовсталі. Це дуже важливо розуміти, вийшли медійні особи - Пташка, Хірург, керівництво і це дуже добре. Тим не менш, це не значить, що звільнили Азов, всіх захисників Азовсталі. Це просто невеличка частина, а інші люди невідомі ще там. Нічого ще не закінчилось. Треба робити все те саме, можливо навіть з більшим бажанням", - вважає він.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
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