Нідерланди 25 вересня скасують правило про дотримання соціальної дистанції
З 25 вересня у Нідерландах скасовується обов’язкове правило дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра
Про це повідомляє DW.
Це дозволить розширити аудиторію концертів, театрів.
Вперше з весни 2020 року матчі вищого футбольного дивізіону пройдуть при повних стадіонах.
Відвідувачі закладів громадського харчування, культурних і спортивних заходів повинні пред'являти COVID-паспорти.
Показник зараження становить близько 100 нових випадків на 100 тисяч жителів за тиждень.
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