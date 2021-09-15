Нідерланди 25 вересня скасують правило про дотримання соціальної дистанції

Про це повідомляє DW.



Це дозволить розширити аудиторію концертів, театрів.



Вперше з весни 2020 року матчі вищого футбольного дивізіону пройдуть при повних стадіонах.

Відвідувачі закладів громадського харчування, культурних і спортивних заходів повинні пред'являти COVID-паспорти.

Показник зараження становить близько 100 нових випадків на 100 тисяч жителів за тиждень.